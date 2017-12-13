Суд продолжит заседание по делу о госизмене Януковича 14 декабря

Оболонский районный суд Киева продолжит рассматривать уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 14 декабря.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на заседании 13 декабря суд после обеденного перерыва продолжил изучать и приобщать к делу различные материалы, предоставленные адвокатами обвиняемого, чтобы потом предоставить им оценку в совещательной комнате при принятии окончательного решения по делу.

"Среди материалов - видеозаписи интервью лиц, которые утверждают, что являются так называемыми грузинскими снайперами, которые были якобы привезли на площадь Независимости по инициативе экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Также было продемонстрировано выступление народного депутата Вадима Рабиновича на одном из телеканалов, где он заявлял об этом факте", - говорится в сообщении.

Адвокаты Януковича Виталий Сердюк и Андриана Фозекош предоставили суду его интервью, за февраль 2014 года и других общественных и политических деятелей, которые, по мнению защиты, дают правдивую картину того, что происходило в то время в Киеве и Украине.

Однако представители обвинения заявили, что не считают эти доказательства допустимыми в этом уголовном производстве.

Отмечается, что суд изучил письма Януковича от 22 февраля 2014 тогдашним министру иностранных дел Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру, руководителю департамента континентальной Европы МИД Франции Эрику Фурнье и министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, которые вместе с лидерами оппозиции и Януковичем 21 февраля 2014 подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине.

Адвокат Януковича напомнил, что экс-президент требовал от них выполнить взятые на себя обязательства и заставить тогдашнюю украинскую оппозицию к неукоснительному соблюдению условий соглашения, до рассмотрения вопроса "использования военной или полицейской миротворческой миссии".

В то же время прокурор Главной военной прокуратуры Украины Максим Крым отметил, что защита не предоставила доказательств, подтверждающих факт направления этих писем и получения их лицами, которым они были адресованы.

Он отметил, что в этих письмах Янукович просит западных политиков повлиять на украинскую оппозицию, используя свое влияние, а в письме к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, который является одним из доказательств обвинения, "прямо призывает использовать Вооруженные силы РФ для наведения, по его мнению, порядка".

В свою очередь сторона защиты предоставила суду письмо от Генеральной прокуратуры РФ, в котором отмечается, что российская сторона не получала никаких обращений от Януковича с призывом ввести войска в Украину.

Ранее Оболонский райсуд Киева отказал в отводе коллегии судей адвокатам экс-президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.