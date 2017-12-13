Главные новости дня – за 60 секунд

Зайцева признала свою вину, Roshen никто не хочет покупать, у Ахметова забрали "Укртелеком", Корбан вернулся в Украину – новости, которые обсуждали 13 декабря.

О Зайцевой. Подозреваемая в совершении ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек, Елена Зайцева признает свою вину в содеянном.

О Roshen. Все заинтересованные в покупке стороны отказались от этой возможности из-за высокого риска и украинско-российского кризиса.

Об "Укртелекоме". Хозяйственный суд Киева вернул пакет акций компании "Укртелеком" в государственную собственность, разорвав этим решением договор купли-продажи акций "Укртелекома" в марте 2011 года.

О "Сбербанке". Сбербанк Европа, дочерняя компания группы Сбербанк РФ, завершил сделку по продаже доли в размере 99,9% в VS Bank (Украина) группе "ТАС".

О Корбане. Бизнесмен Геннадий Корбан вернулся в Украину.

О Саакашвили. В Генпрокуратуре намекают, не сопоставляли из кусков разных разговоров скандальные записи, на которых Саакашвили якобы договаривается о сотрудничестве с беглым олигархом Сергеем Курченко.

О Каськиве. Суд разрешил выехать за границу экс-руководителю Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива, подозреваемому в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

О Пимаховой. Первый заместитель председателя Госмиграционной службы Дина Пимахова, которая обвиняет агента НАБУ в провокации взятки, в 2012 году купила и оформила на мать квартиру в Киеве за 3 миллиона гривен.