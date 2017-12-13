Луценко предположил, что Корбану могут изменить процессуальный статус

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Среда, 13 декабря 2017, 21:24

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не исключает, что экс-лидеру партии "Укроп" Геннадию Корбану изменят процессуальный статус.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK, передают "Украинские Новости".

"Если у нас будут доказательства, то я не исключаю, что его процессуальный статус может быть изменен", - сказал Луценко.

По его словам, Корбан фигурирует в ряде уголовных производств, однако оснований сообщать ему о подозрении пока нет.

Корбана задержали во время спецоперации в Днепре 31 октября 2015 года.

Сначала он находился под домашним арестом в Днепре, а в конце года Днепровский суд Киева поместил его в СИЗО Киева.

Однако после ряда скандальных судебных заседаний в середине марта 2016 года Корбана снова поместили под домашний арест в Днепре.

По данным УП, освобождение Корбана из-под стражи согласовывали с Администрацией президента.

Корбана обвиняли в создании преступной группировки, хищение имущества и похищение человека.

21 марта прошлого года Корбан заключил в суде Днепра мировое соглашение с главой Госагентства по земельным ресурсам Сергея Рудика, покаявшись в его похищении.

При этом прокуратура сняла с Корбана обвинения в организации преступной группы, а "похищение представителя власти" переквалифицировала на "незаконное лишение свободы или похищение человека".

Стороны "мировой" согласовали наказание в виде 3 лет условного заключения, однако Корбан получил 1,5 года лишения свободы условно

По остальным эпизодам следствие продолжалось.

В июне 2016 года экс-лидер партии "Укроп" Геннадий Корбан уехал на лечение в Израиль.

Он выехал из Украины на основании разрешения тогда еще судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса от 7 июня 2016 года.

В декабре 2017 года Геннадий Корбан вернулся в Украину.

Темы: Корбан Луценко
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