Задержанный в Крыму Дегерменджи попал в реанимацию
Один из крымских татар, задержанных 23 ноября по так называемому "делу вымогателей", Бекир Дегерменджи попал в реанимацию.
Об этом УП сообщили в Меджлисе крымскотатарского народа.
"По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. В течение пяти дней мы требовали перевести его из СИЗО в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, но нас уверяли, что справятся", - сообщили в Меджлисе.
В случае болезни из СИЗО Симферополя можно попасть только в реанимацию.
Ранее адвокат Эдем Семедляев сообщил, что Бекир Дегерменджи находится в очень тяжелом состоянии, ему нужна вентиляция легких.
23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.
Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).
После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.
Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.
Алексей Павлыш, УП
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