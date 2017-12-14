ОБСЕ за сутки зафиксировала более тысячи взрывов на Донбассе

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Четверг, 14 декабря 2017, 01:42

Наблюдательная миссия ОБСЕ за период с 19:30 11 декабря по 19:30 12 декабря зафиксировала около 1165 взрывов на Донбассе.

Об этом говорится в отчете организации от 13 декабря.

"В Донецкой области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период, зафиксировав одновременно большее количество взрывов (ориентировочно 1120 против примерно 1000)", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав почти такое же количество взрывов (примерно 45 против ориентировочно 50), что и за предыдущий отчетный период", - говорится в отчете.

"Миссия зафиксировала боевые бронированные машины и другие признаки военного присутствия в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели 3 БМП-2 вблизи Попасной и разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) за жилым домом в с. Павлополь. В неподконтрольных правительству районе команда СММ зафиксировала 5 БМП-1 рядом с жилыми домами в с. Новая Марьевка ", - отметили в Наблюдательном миссии.

"Ночью 13 декабря наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали обстрелы окраин Попасной Луганской области, которые продолжались в течение 6 часов", - говорится в оперативном отчете организации.

Темы: ОБСЕ АТО Донбасс
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