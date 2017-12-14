Антикоррупционный суд: Геращенко сказала, когда может быть первое чтение в Раде

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Четверг, 14 декабря 2017, 02:58

Законопроект по антикоррупционному суду может быть проголосован в первом чтении в январе.

Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Укринформ.

"Есть вопросы по антикоррупционному суду, и я думаю, мы успеем еще в этой сессии, вероятнее всего, в январе, в первом чтении проголосовать в парламенте и законопроект об антикоррупционном суде, и о военном суде, которые должны быть немедленно наработаны теми рабочими группами, которые предлагает создать президент ", - подчеркнула Геращенко.

"Сейчас есть шанс принять в полном чтении закон об антикоррупционном суд как можно быстрее для того, чтобы в течение года он был создан и заработал на полную в 2019 году", - отметила она.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко заявил, что самостоятельно внесет законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели его не внесут народные депутаты.

Темы: Антикоррупционный суд Геращенко Ирина Верховная Рада
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