Саакашвили не подозревают в подготовке переворота - ГПУ

491 просмотр
Четверг, 14 декабря 2017, 03:20

Гепрокуратура не подозревает лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в подготовке государственного переворота. Экс-президент Грузии подозревается только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает УНИАН.

"Мы не подозреваем Михеила Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку Севериона Дангадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича", - подчеркнул Луценко.

 "Следствие по этому делу ведет СБУ. Поэтому следователи службы пришли задержать и направить к следствию. Фактически он отказался, сбежав из автомобиля. После этого он скрывался в разных местах и ​​был задержан, после объявления в розыск сотрудниками Национальной полиции", - добавил генпрокурор.

Как сообщалось, 5 декабря Генеральная прокуратура обнародовала запись якобы разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и Сергея Курченко, где Саакашвили якобы договаривается с ним о сотрудничестве.

Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.  

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Темы: Саакашвили Генпрокуратура Луценко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ оправдывается: Монтаж разговоров Саакашвили не делали, то пропаганда РФ 13 декабря 2017, 16:48
В ГПУ сравнили экспертизу разговоров Саакашвили с игрой "Угадай мелодию" 13 декабря 2017, 13:06
Наливайченко оштрафовали за пересечение границы 13 декабря 2017, 12:31
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ОБСЕ за сутки зафиксировала более тысячи взрывов на Донбассе
Харьковское ДТП: суд продлил арест Дронова
Суд обязал ГПУ возобновить расследование дела Пашинского по стрельбе
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
здоровье

Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций

Фото

"Вики любит памятники": 10 лучших фото достопримечательностей Украины

исследование

В какой стране папы проводят с детьми больше времени, чем мамы