Одесского активиста Стерненка отправили под домашний арест

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для бывшего руководителя областного "Правого сектора" Сергея Стерненка в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Об этом пишет одесское издание "Думская".

Сообщается, что Стерненка подозревают в сбыте наркотиков.

"Считаю это продолжением политических репрессий в отместку за мою активную оппозицию к действующей власти в Одессе", – написал Стерненко в Facebook.

Активист также отметил, что преступление, в совершении которого он подозревается, датируется 2014 годом, а производство против самого экс-главы одесского ПС было открыто 29 ноября 2017.

Издание "Думская" пишет, что речь идет, вероятно, о деле, начатом 28 февраля 2014 по факту торговли курительными смесями в сети магазинов для рыбалки "Поплавок".

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

25 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен, которая была внесена председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.

Стерненко также известен участием в срыве концерта российского артиста Константина Райкина в Одесском театре.

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