Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа

Военные Израиля перехватили две ракеты, выпущенные по территории страны из сектора Газа.

Об этом сообщают вооруженные силы страны в Twitter.

The IAF successfully intercepted two rockets launched from the Gaza Strip towards Israel

Через некоторое время военные Израиля заявили, что третья ракета, запущенная из сектора Газа, разорвалась в незаселенной местности.

A short while ago, an additional rocket was launched from the Gaza Strip at Israeli territory and fell in an open area in the Eshkol Regional Council, southern Israel