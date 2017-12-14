ПАСЕ рассмотрит проект резолюции по ситуации на Донбассе и в Крыму

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Четверг, 14 декабря 2017, 05:59

Парламентская Ассамблея Совета Европы на зимней сессии обсудит проект резолюции по ситуации на востоке Украины и в Крыму.

Об этом сообщает официальный сайт ПАСЕ.

Отмечается, что проект резолюции Комитет миграции принял в среду, 13 декабря.

"Более 4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, в результате вооруженного конфликта погибли более 10 тысяч человек, количество людей, пострадавших во время войны, превысило 24 тысячи. Кроме того, более 1,6 млн человек внутренне перемещенные, и почти полмиллиона человек ищут убежища в других странах, большинство из них - в Российской Федерации", - говорится в документе.

Проект также содержит призыв к государствам-членам Совета Европы сделать все, чтобы прекратить конфликт на Донбассе и к РФ - прекратить финансирование боевиков "Д/ЛНР".

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 22-26 января 2018 года.

Темы: ПАСЕ Украина Донбасс Крым
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