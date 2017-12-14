Сутки в АТО: 30 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ погиб

За прошедшие сутки, 13 декабря, боевики 30 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб, еще 1 - ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В районе проведения АТО российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие, правда, в вечернее время, интенсивность обстрелов несколько снизилась", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении с наступлением сумерек боевики из гранатометов обстреляли защитников Станицы Луганской и Луганского.

На Донецком направлении во второй половине суток градус напряжения переместился к окраинам Авдеевки - противник неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Некоторые участки возле этого прифронтового города обстреливал снайпер.

Оккупанты с пехотного вооружения вели огонь по защитникам Каменки, Песков и шахты Бутовка. На Приазовье российские наемники из стрелкового оружия обстреливали защитников Гранитного.