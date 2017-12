Израиль выпустил 3 ракеты по сектору Газа в ответ на обстрел

Израильская армия выпустила 3 ракеты по позициям палестинского движения Хамас в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.

Об этом сообщают вооруженные силы страны в Twitter.

Tonight, in response to the rockets fired at Israel, the IDF targeted 3 Hamas terror facilities across Gaza using IAF platforms. The terror facilities were used as training & weapons storage compounds