Тиллерсон Путин вторгся в Украину, и к вопросу Крыму мы вернемся

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент РФ Владимир Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в другое государство.

Об этом Тиллерсон заявил на форуме вашингтонского аналитического центра Atlantic Council, передает Голос Америки.

"Одно дело, когда страны выбирают ту или иную сторону в конфликте – Россия выбрала сторону Башара аль-Асада, а наш выбор был другим; но когда одна страна нападает на территорию другой – так продолжаться не может. Вторжение России в Украину является неприемлемым", – подчеркнул госсекретарь США.

"Именно на этом (неприемлемости вторжения другого государства – ред.) основан очень строгий режим санкций, которые США и Европа наложили на Россию в результате вторжения. Этот режим не изменится пока вторжение России в Украину не будет урегулировано и территориальную целостность Украины не будет возобновлено", – заявил он.

Прекращения насилия на востоке Украины является наиболее актуальным вопросом которое подчеркнул госсекретарь.

"Там больше жертв среди гражданского населения в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Количество нарушений режима прекращения огня выросло на 60%", – отметил госсекретарь США.

"Наш приоритет – прекратить насилие и убийства на востоке Украины и мы смотрим, можно ли достичь определенной договоренности, привлечь миротворцев, чтобы прекратить это насилие", - сказал Тиллерсон.

Он также подчеркнул, что вопрос Крыма не снят с повестки дня.

"Мы вернемся к вопросу о Крыме. Я знаю, что Путин четко отметил, что этот вопрос не рассматривается, но со временем он появится", – заявил Тиллерсон.

Ранее, во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, Тиллерсон заявил, что американские санкции в отношении России останутся в силе, пока Крым остается аннексированной территорией, а российские войска находятся на Донбассе.

"Европейская правда"