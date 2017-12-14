СМИ: Siemens готов вернуть РФ деньги за "крымские турбины"

Немецкая компания Siemens готова вернуть полученные по сделке со структурой "Ростеха" 150 миллионов евро за незаконно оказавшиеся в оккупированном Крыму турбины.

Об этом сообщает российское агентство "РИА-Новости", со ссылкой на заявление представителя немецкой компании в Арбитражном суде Москвы.

По данным издания, он сообщил, что из-за климатических условий газовые установки по характеристикам подходят только для Таманского полуострова России.

Также сообщается, что 14 декабря московский арбитражный суд продолжит рассматривать встречные иски немецкого концерна и структур "Ростеха" о законности поставок турбин Siemens для строящихся в оккупированном Крыму электростанций.

Как известно, 5 июля информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники распространило информацию, что Россия направила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Турбины предназначались для проекта на Таманском полуострове в России, но РФ запланировала использовать их для строительства новых крымских ТЭС.

Позже агентство сообщило, что в порт Феодосии аннексированного Крыма были доставлены еще две газовые турбины, которые по форме и размеру соответствуют фотографиям турбин Siemens.

В компании Siemens факт поставки отрицают. Позже стало известно, что Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

В Siemens пообещали не допустить использования своего энергооборудования в оккупированном Россией Крыму.