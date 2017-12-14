СМИ: Siemens готов вернуть РФ деньги за "крымские турбины"

2177 просмотров
Четверг, 14 декабря 2017, 10:43

Немецкая компания Siemens готова вернуть полученные по сделке со структурой "Ростеха" 150 миллионов евро за незаконно оказавшиеся в оккупированном Крыму турбины.

Об этом сообщает российское агентство "РИА-Новости", со ссылкой на заявление представителя немецкой компании в Арбитражном суде Москвы.

По данным издания, он сообщил, что из-за климатических условий газовые установки по характеристикам подходят только для Таманского полуострова России.

Также сообщается, что 14 декабря московский арбитражный суд продолжит рассматривать встречные иски немецкого концерна и структур "Ростеха" о законности поставок турбин Siemens для строящихся в оккупированном Крыму электростанций.

Как известно, 5 июля информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники распространило информацию, что Россия направила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Турбины предназначались для проекта на Таманском полуострове в России, но РФ запланировала использовать их для строительства новых крымских ТЭС.

Позже агентство сообщило, что в порт Феодосии аннексированного Крыма были доставлены еще две газовые турбины, которые по форме и размеру соответствуют фотографиям турбин Siemens.

В компании Siemens факт поставки отрицают. Позже стало известно, что Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

В Siemens пообещали не допустить использования своего энергооборудования в оккупированном Россией Крыму.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Стало известно, куда и откуда будет летать национальный авиаперевозчик SkyUp
НАПК внесло еще одно предписание Кличко
Хроника 14 декабря. Выход Порошенко из ПР и "Бе-бе-бе" Авакова с Саакашвили
США обвинили РФ в обстреле мирных районов Донбасса
Все новости
Лайфхаки

Как заниматься спортом на улице в холода

Фото

"Вики любит памятники": 10 лучших фото достопримечательностей Украины

здоровье

Украинская йога. Вячеслав Смирнов