В Киеве устроили драку со стрельбой: есть пострадавшие
Два человека получили ранения в результате стрельбы у пиццерии на улице Васильковской, 8 в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Событие произошло около 21:00 13 декабря.
По предварительным данным, к помещению пиццерии подошли две компании мужчин в черной одежде. Сначала они ссорились, потом начали драться, а затем применили оружие. После этого они разбежались.
"На месте остались работник пиццерии, который был случайным свидетелем и получил касательное ранение в ногу, и один из участников драки, у которого травмы головы", - говорится в сообщении.
Оба мужчины были доставлены в больницу, им оказали необходимую помощь.
По данным ДТП.kiev.ua, всего в схватке пострадали 6 человек.
"Одного госпитализировали с рваной раной от травматического оружия, второго – с травмами головы. 4 человека пострадали от слезоточивого газа. Они от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия изъяла гильзы для проведения экспертизы.
Также обнаружила повреждения багажника у припаркованного неподалеку автомобиля.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины.
Полиция устанавливает всех участников инцидента.
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