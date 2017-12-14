В Киеве устроили драку со стрельбой: есть пострадавшие

6498 просмотров
Четверг, 14 декабря 2017, 10:48

Два человека получили ранения в результате стрельбы у пиццерии на улице Васильковской, 8 в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Событие произошло около 21:00 13 декабря.

По предварительным данным, к помещению пиццерии подошли две компании мужчин в черной одежде. Сначала они ссорились, потом начали драться, а затем применили оружие. После этого они разбежались.

"На месте остались работник пиццерии, который был случайным свидетелем и получил касательное ранение в ногу, и один из участников драки, у которого травмы головы", - говорится в сообщении.

Оба мужчины были доставлены в больницу, им оказали необходимую помощь.

 
Фото с facebook  ДТП.kiev.ua 

По данным ДТП.kiev.ua, всего в схватке пострадали 6 человек.

"Одного госпитализировали с рваной раной от травматического оружия, второго – с травмами головы. 4 человека пострадали от слезоточивого газа. Они от госпитализации отказались", - говорится в сообщении. 

 
Фото с facebook  ДТП.kiev.ua 

Следственно-оперативная группа на месте происшествия изъяла гильзы для проведения экспертизы.

Также обнаружила повреждения багажника у припаркованного неподалеку автомобиля.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает всех участников инцидента.

Темы: Киев криминал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Киевпастранс" платит четверть миллиона за патент на «круг» советнику Кличко 13 декабря 2017, 12:24
Кличко решил провести конкурс на талисман Киева 13 декабря 2017, 10:39
Кличко хочет установить флагшток в центре Киева за 47 миллионов 12 декабря 2017, 15:05
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Стало известно, куда и откуда будет летать национальный авиаперевозчик SkyUp
НАПК внесло еще одно предписание Кличко
Хроника 14 декабря. Выход Порошенко из ПР и "Бе-бе-бе" Авакова с Саакашвили
США обвинили РФ в обстреле мирных районов Донбасса
Все новости
Лайфхаки

Как заниматься спортом на улице в холода

Фото

"Вики любит памятники": 10 лучших фото достопримечательностей Украины

здоровье

Украинская йога. Вячеслав Смирнов