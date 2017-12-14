Маккейна госпитализировали из-за опухоли

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Четверг, 14 декабря 2017, 11:25

Американский сенатор Джон Маккейн госпитализирован в связи с побочными эффектами лечения онкологического заболевания.

Об этом сообщается на сайте политика.

"Сенатор Маккейн в настоящее время получает лечение в Медицинском центре Вальтера Рида для нейтрализации побочных эффектов терапии рака", – говорится в сообщении.

"Как всегда, он благодарен своим врачам за их прекрасную заботу, а также друзьям и сторонникам за их поддержку и добрые пожелания", – добавляется в нем.

"Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает возвращения на работу как можно скорее", – отмечает пресс-служба сенатора.

Как известно, в июле у сенатора от штата Аризона, "республиканца" Джона Маккейна после удаления тромба над левым глазом диагностировали агрессивную форму рака.

Позже он вернулся на работу. Президент США Дональд Трамп назвал его героем, а члены Сената аплодировали 81-летнему Маккейну.

В начале сентября сенатор сообщил, что "прогноз очень хороший", но через пару недель признался, что в борьбе с раком мозга врачи дают ему "очень плохой прогноз".

Темы: США международные отношения здоровье
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