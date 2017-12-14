"Укрзализныця" платила "Трейд Коммодити" даже после разоблачений НАБУ

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Четверг, 14 декабря 2017, 11:25

Центр обеспечения производства ОАО "Украинский железные дороги" в течение трех месяцев уплатил 457, 7 миллионов гривен в пользу "Трейд Коммодити" за поставки топлива.

Об этом говорится в информационной записке Центра обеспечения, которое есть в распоряжении проекта "Марлин".

Сообщается, что с 26 сентября по 27 ноября в пользу ООО "Трейд Коммодити" по договору на поставку дизтоплива было уплачено 228 241 757 гривен, или 98% от суммы контракта. В то же время, по другому договору, с 15 сентября по 27 ноября за поставки дизтоплива уплачено 229 524 157 гривен, или 99%.

 

Обе сделки заключены после проведенного тендера по сокращенной процедуре в системе Prozorro в начале сентября. Сокращенную процедуру железнодорожники объясняли "недостаточным количеством топлива в запасе".

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по ст. ч.5 ст.191 УК за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для Минобороны. Им грозит от 8 до 12 лет заключения.

Игорь Павловский решение суда арестован на 2 месяца.

12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате государственных средств при закупке топлива.

Компания "Трейд Коммодити", по мнению НАБУ и САП, причастна к преступной схемы по закупке топлива: следователи подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майкои и неформального руководителя Владимира Гарькавого.

По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) сбежали.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского. Сам Грановский свою причастность к "Трейд Коммодити" отрицает.

Экс-замгенпрокурора Виталий Касько сложил полномочия члена правления "Transparency International Украина" и планирует "участвовать в защите клиентов, в том числе и подозреваемых в коррупционных преступлениях", в частности компании "Трейд Коммодити".

Потом Партнеры Касько объяснили, что взялись за дело "Трейд Коммодити", поскольку не обнаружили нарушений законодательства в отношениях компании.

Читайте также: Дело "Трейд Коммодити". Как друг президента брал на поруки замминистра

Украинская правда
Темы: Укрзализныця коррупция НАБУ
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