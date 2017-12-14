Путин рассказал анекдот, отвечая на вопрос о вооружении РФ

Президент России Владимир Путин отшутился анекдотом про московское время, отвечая на вопрос журналистов, будет ли РФ, в случае необходимости, участвовать в вооруженной гонке стран.

Анекдот о том, как сын военного выменял оружие на часы, Путин рассказал в прямом эфире сотням журналистов на ежегодной пресс-конференции.

"К бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает:

- Тут кортик был, где он?

- Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика из соседнего двора.

- Покажи часы. Да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?", - посмеялся Путин.

По словам президента РФ, этот "старый анекдот" лучше всего может ответить на вопрос о том, стоит ли вооружаться стране или нет.

"В целом, в следующем году у нас в бюджете предусмотрено 46 миллиардов долларов на вооружение. Это много или мало? В США, например, предусмотрено 700 миллиардов", - сказал Путин.

По его словам, Россия не может себе позволить такие же расходы, как в Америке, однако заверил, что даже с 46 миллиардами, в случае необходимости, сможет себя защитить.