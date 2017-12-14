Возле Авдеевки боец погиб от вражеской пули – штаб АТО

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Четверг, 14 декабря 2017, 12:55

В зоне проведения антитеррористической операции 13 декабря погиб один боец ВСУ, еще один получил ранения.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Во время вражеских обстрелов возле Авдеевки от смертельного пулевого ранения погиб один украинский военный. Еще один получил ранения в результате обстрела в районе Луганского и был оперативно эвакуирован в военно-медицинский госпиталь", – сказал полковник.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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