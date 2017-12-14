Путин о Саакашвили: В Украине что, нет настоящих украинцев?

Президент России Владимир Путин назвал действия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на Украине "плевком в сторону украинского и грузинского народов".



Об это рассказал в прямом эфире на ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на комплексный вопрос украинского корреспондента УНИАН Романа Цымбалюка.

"Это плевок в лицо грузинского и украинского народа. Как вы это терпите до сих пор? Это же человек, который возглавлял независимое грузинское государство. Теперь носится там по площадям и кричит на весь мир, что он украинец. Что, на Украине нет настояших украинцев?..", – вопрошал Путин.

"И Украина все это терпит.. Так жалко на это смотреть.. у меня сердце кровью обливается", – заявил президент РФ.