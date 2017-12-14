Путин рассказал детали переговоров с Медведчуком о заложниках

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к обмену украинских заложников на Донбассе на лиц, из списков представителей ОРДЛО.



Об это рассказал в прямом эфире на ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая, отвечая на комплексный вопрос украинского корреспондента УНИАН Романа Цымбалюка.

"По поручению президента Порошенко этим занимается господин Медведчук, который был приглашен патриархией в иерусалимский монастырь и там обратился с просьбой, поскольку обменов давно не было, повлиять на "руководство" "Л/ДНР" с тем, чтобы они согласились на этот обмен", – сказал президент РФ.

"Мы провели это работу. Я даже по-моему впервые вообще с ними разговаривал. Они согласились", – заявил Путин.

Потом, по его словам, Виктор Медведчук по согласованию с украинской стороной привез список.

"67 человек с одной стороны и коло 300 или что-то в этом роде – с другой. Это был украинский список. И с ним согласились. Я хочу, что бы вы поняли, что это именно так. Я ничего не передергиваю", – заявил Путин

"Потом вдруг сказали: нет, это нехорошо, мы должны этот список изменить. И опять взяли всё остановили. Слушайте, ну давайте сделаем это в конце-концов. Потом можно и дальше пойти... Надо действительно в преддверии Нового года и Рождества сделать этот добрый шаг навстречу людям", – сказал президент РФ.

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Как известно, 13 декабря представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко отмечала, что дата обмена заложниками пока не согласована, поскольку украинская сторона не может силой отправить на оккупированные территории Донбасса заложников, которые не хотят туда возвращаться.

5 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик отмечал, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Вместе с тем, подчеркнул он, стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.