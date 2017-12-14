Кличко обещает проверить чиновников, у которых нашло нарушения НАПК

341 просмотр
Четверг, 14 декабря 2017, 14:02

Городская власть проведет проверки по всем фактам нарушений, на которые указало Национальное агентство по предотвращению коррупции после проверки в Киевской администрации.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, комментируя очередное предписание НАПК, сообщает пресс-служба политика.

"Мы проведем служебные проверки и расследования, чтобы выяснить подтверждаются ли факты нарушений чиновниками КГГА, на которые указало НАПК. Если нарушения есть, – они будут устранены", - сказал Кличко.

Он поблагодарил НАПК за внимание к работе городской власти.

"И мы всячески будем помогать сотрудникам агентства в борьбе с проявлениями коррупции", - подытожил Кличко.

Как известно, НАПК внесло предписание Кличко в отношении чиновников КГГА.

Ранее НАПК инициировало проверку по поводу совместного полета мэра Киева и столичных застройщиков на частном самолете из Неаполя. Кличко назвал это спекуляцией.

Кроме того, НАПК внесло предписание мэру Киева из-за того, что начальник управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата исполнительного органа Киевского горсовета Сергей Красюк якобы не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.

В КГГА на это ответили, что Красюк сделал это еще год назад.

Темы: Кличко НАПК коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК внесло еще одно предписание Кличко 14 декабря 2017, 10:18
Кличко решил провести конкурс на талисман Киева 13 декабря 2017, 10:39
Кличко хочет установить флагшток в центре Киева за 47 миллионов 12 декабря 2017, 15:05
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Суд разрешил Розенблату свободно передвигаться по Украине
В Раде хотят ограничить аккредитацию журналистов
Путин заявил, что он не против миротворцев на всем Донбассе
Путин рассказал детали переговоров с Медведчуком о заложниках
Все новости
история

Львов во времена Брежнева

исследование

Как одиночество влияет на здоровье, и что можно с этим сделать

Хорошо ли там, где нас нет. 5 историй украинских эмигрантов