США очень глубоко вовлечены в переговоры по Донбассу – Путин

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Четверг, 14 декабря 2017, 14:09

Соединенные Штаты Америки активно участвуют в переговорах относительно урегулирования ситуации на востоке Украины, не зависимо от формата.

Об этом заявил президент России Владимир Путин ан большой пресс-конференции 14 декабря.

На вопрос, не пора ли включить США как участника переговоров  по Донбассу, он сказал:

"Соединенные Штаты, по сути, являются полноценными и полноправными участниками процесса урегулирования – вне зависимости от того, находятся они в рамках нормандского формата или нет. Они все равно очень глубоко вовлечены и в курсе всех происходящих там событий".

"Нужно ли их формально включать в нормандский формат – я не знаю, но это не от нас зависит. Я никогда не был против этого", – заявил Путин.

Как известно, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер уже трижды общался с помощником российского президента Владиславом Сурковым – в том числе, об урегулировании конфликта и миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Алена Рощенко, УП
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