Путин ответил Собчак: Хотите, чтобы у нас бегали Поро… Саакашвили?

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос претендента на кресло президента Ксении Собчак о конкуренции, начал запугивать "украинским сценарием".

Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции 14 декабря.

Собчак отметила, что в стране притесняют и преследуют оппозицию, и спросила, неужели власть боится честной конкуренции, на что Путин ответил:

"По поводу тех людей, которых вы упомянули (Собчак и Алексей Навальный – ред). Вот уже ставили тут вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Поро…эмм, извините, Саакашвили? Вот те, кого вы назвали, это саакашвили, только в российском издании".

"Вы хотите, чтобы такие саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственного переворота? Вы хотите все это вернуть?", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что "абсолютное большинство граждан этого не хочет и этого не допустит".

"А конкуренция должна быть. И она, безусловно, будет. Вопрос только в радикализме", - сказал Путин.

Он заверил, что власть никого не боится.

"Уверяю, что власть никого не боялась и никого не боится. Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который ленивого выковыривает капусту из своей бороды. И смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-х годах и как сегодня в Украине происходит", - сказал глава РФ.

"Ми не хотим второго издания сегодняшней Украины для России? Нет, не хотим. И не допустим", - подытожил Путин.

Как известно, ранее на пресс-конференции Путин заявил, оппонента у него нет, потому что оппозиция умеет только "шуметь".

Как известно, 6 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз.

Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Как известно, о намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.