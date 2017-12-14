Украинец Семаков выиграл бронзу на этапе Кубка IBU по биатлону

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Четверг, 14 декабря 2017, 14:43

Украинец Владимир Семаков стал бронзовым призером этапа Кубка IBU по биатлону, который проходит в австрийском Обертиллахи.

В индивидуальной гонке Семаков четыре огневых рубежа прошел без промахов и отстал от победителя, норвежца Ветлы-С`ястада Кристиансен больше, чем на 1,5 минуты.

Серебро получил Михаэль Реш из Румынии.

В тор-30 в этой гонке попал и украинец Тарас Лесюк.

Николай Аврамчук для УП
Темы: Украина Австралия спорт
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