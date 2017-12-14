Украинец Семаков выиграл бронзу на этапе Кубка IBU по биатлону
Украинец Владимир Семаков стал бронзовым призером этапа Кубка IBU по биатлону, который проходит в австрийском Обертиллахи.
В индивидуальной гонке Семаков четыре огневых рубежа прошел без промахов и отстал от победителя, норвежца Ветлы-С`ястада Кристиансен больше, чем на 1,5 минуты.
Серебро получил Михаэль Реш из Румынии.
В тор-30 в этой гонке попал и украинец Тарас Лесюк.
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