Минюст таки нашел реестр выплат по ЕСПЧ

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Четверг, 14 декабря 2017, 15:00

После заявления об отсутствии учета выплат по решениям Европейского суда по правам человека Минюст опубликовал ссылку на страницу на своем сайте, где такой реестр все же ведется.

Эта информация опубликована на сайте Минюста.

"Вся информация о принятых решений Европейского суда по правам человека и осуществленных выплат со стороны Минюста по этим решениям доступна каждому гражданину", - говорят в министерстве.

Сообщается, что данные о принятых решениях можно увидеть на сайте ЕСПЧ по ссылке https://hudoc.echr.coe.int/eng# и сайте Верховной Рады Украины по ссылке http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/c798.

"Получить соответствующие данные по выплате средств согласно решению ЕСПЧ можно на общественном сайте Министерства финансов Украины по ссылке spending.gov.ua/transaction, введя код ЕГРПОУ Министерства юстиции 0015622 и выбрав период оплаты", - говорится в сообщении.

Однако, когда редакция "Украинской правды" попыталась ввести этот номер на сайте Минюста, система сообщила, что нужно минимум 8 цифр.

Ранее в Министерстве юстиции заявляли, что не ведут отдельного учета граждан и фирм, которым выплатили возмещение по решениям Европейского суда по правам человека.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц Министерства юстиции в растрате более 54 миллионов гривен в течение 2015 года.

В Минюсте утверждают, что выплатили эти деньги киевской компании "Золотой мандарин ойл" по решению Европейского суда по правам человека и сделали это законно.

Украинская правда
Темы: Минюст суд Европа НАБУ
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