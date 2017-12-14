Вита Семеренко выиграла бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Анси

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Четверг, 14 декабря 2017, 16:38

Украинка Вита Семеренко выиграла бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.

Турнир проходит во французском Анси.

До последнего Семеренко шла со вторым временем, но на финише добавила Лаура Дальмайер и обошла украинку, потеснив ее на третью позицию. Немка выиграла у Семеренко восемь секунд.

Выиграла гонку Анастасия Кузьмина из Словакии.

Стоит отметить, что вся тройка призеров стрельбу прошла без промахов. Валя Семеренко финишировала на седьмой позиции также "чисто" отстрелявшись на огневых рубежах.

Юля Джима пришла к финишу лишь 27-й с двумя промахами, а Елена Пидгрушная - 49-я.

Николай Аврамчук для УП
Темы: биатлон
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