США подготовили законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасности

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Четверг, 14 декабря 2017, 22:31

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрел и рекомендовал к одобрению проект "Закона 2017 о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности".

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Законопроект определяет, что политикой США является оказание помощи правительству Украины в усовершенствовании собственной стратегии кибербезопасности.

В частности в направлениях установления наиболее современных обновлений безопасности на компьютерах органов государственной власти, в том числе систем программной защиты, направленных на защиту объектов критической инфраструктуры Украины.

Кроме того, США могут помочь уменьшить зависимость Украины от российских технологий и "содействовать расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилиях по противодействию киберугрозами, а также развитии нашей страной собственных возможностей в сфере кибербезопасности".

"Реализация данной законодательной инициативы станет важным вкладом в борьбу Украины с гибридной войной РФ, которая продолжается и составляющей которой является осуществление кибератак против нашего государства", - говорится в сообщении.

Также в документе подтверждается приверженность Соединенных Штатов Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО.

Темы: США Украина технологии Росcия
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