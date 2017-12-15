Американские F22 совершили предупредительные выстрелы в сторону российских Су-25

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Пятница, 15 декабря 2017, 03:06

В Сирии российские Су-25 вошли в воздушное пространство, контролируемое международной коалицией, американские истребители F-22 сделали предупредительные выстрелы.

Об этом сообщает CNN.

Два американских истребителя F-22 перехватили два российских самолета, после того как они пересекли реку Евфрат в Сирии, пролетев к востоку от  зоны деэскалации, которая должна отделять российские и американские коалиционные самолеты, действующие над Сирией.

Встреча в небе длилась около 40 минут, прежде чем российские самолеты покинули, контролируемую США зону деэскалации.

Темы: Сирия Росcия США
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