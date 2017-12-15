Американские F22 совершили предупредительные выстрелы в сторону российских Су-25
В Сирии российские Су-25 вошли в воздушное пространство, контролируемое международной коалицией, американские истребители F-22 сделали предупредительные выстрелы.
Об этом сообщает CNN.
Два американских истребителя F-22 перехватили два российских самолета, после того как они пересекли реку Евфрат в Сирии, пролетев к востоку от зоны деэскалации, которая должна отделять российские и американские коалиционные самолеты, действующие над Сирией.
Встреча в небе длилась около 40 минут, прежде чем российские самолеты покинули, контролируемую США зону деэскалации.
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