Вице-президент США отсрочил визит в Израиль – СМИ
Вице-президент США Майк Пенс отложил визит в Израиль на несколько дней на фоне акций протеста, вызванных решением президента США признать Иерусалим столицей Израиля.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей израильских властей и офис Пенса.
Кроме того, голос Пенса якобы может быть решающим для "республиканцев" при голосовании за налоговую реформу в Конгрессе.
Пенс должен был прибыть в регион 19 декабря.
Офис Пенса подтвердил, что теперь он покинет Вашингтон во вторник, остановится в Египте для краткого визита, а потом прибудет в Израиль с более длительным визитом.
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