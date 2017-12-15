Еще одну судью уволили за лишение прав активистов Автомайдана

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Пятница, 15 декабря 2017, 10:13

Высший совет правосудия уволил Людмилу Войнаренко, которая лишила водительских удостоверений 3 активистов "Автомайдана", с должности судьи Вышгородского райсуда Киевской области.

Такое решение ВCП принял 14 декабря, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что основанием для увольнения судьи Войнаренко стали установленные Третьей Дисциплинарной палатой ВCП "нарушение при рассмотрении дел об административных правонарушениях".

В частности, при лишении водительских прав 3 активистов Автомайдана.

Как известно, 31 октября за аналогичные действия Высший совет правосудия уволил судью Шевченковского районного суда Киева Людмилу Козятник, а 21 ноября - судью Подольского райсуда Киева Викторию Швыденко.

Темы: суд Автомайдан увольнение
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