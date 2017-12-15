Минобороны предлагает создать военную полицию
В Министерстве обороны разработали законопроект о военной полиции.
Об этом сообщил на брифинге полковник Юрий Хорошунов – заместитель начальника управления организации охраны, патрульно-постовой службы и розыска Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.
"В Министерстве обороны разработан проект закона о военной полиции, который сейчас находится на рассмотрении в Администрации президента. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет подан на рассмотрение Верховной Рады", – сказал он.
Хорошунов уточнил, что военная полиция будет иметь более широкие права, чем военная служба правопорядка, которая действует в составе Вооруженных сил Украины.
Так, военная полиция будет иметь право проводить досудебное расследование.
Также на военную полицию возложат функции дорожной комендантской службы.
В законе прописано задания "режимной службы", которую работники военной полиции будут нести на военных базах, арсеналах и складах оружия и боеприпасов.
Кроме того, будет регламентирован вопрос о проведении служебных расследований, пояснил Хорошунов.
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