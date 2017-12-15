Минобороны предлагает создать военную полицию

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Пятница, 15 декабря 2017, 12:20

В Министерстве обороны разработали законопроект о военной полиции.

Об этом сообщил на брифинге полковник Юрий Хорошунов – заместитель начальника управления организации охраны, патрульно-постовой службы и розыска Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.

"В Министерстве обороны разработан проект закона о военной полиции, который сейчас находится на рассмотрении в Администрации президента. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет подан на рассмотрение Верховной Рады", – сказал он.



Хорошунов уточнил, что военная полиция будет иметь более широкие права, чем военная служба правопорядка, которая действует в составе Вооруженных сил Украины.

Так, военная полиция будет иметь право проводить досудебное расследование.

Также на военную полицию возложат функции дорожной комендантской службы.

В законе прописано задания "режимной службы", которую работники военной полиции будут нести на военных базах, арсеналах и складах оружия и боеприпасов.

Кроме того, будет регламентирован вопрос о проведении служебных расследований, пояснил Хорошунов.

Алена Рощенко, УП
Темы: полиция армия Минобороны законодательство Администрация президента
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