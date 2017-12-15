У полиции появилась версия, почему произошел мощный взрыв в Тернополе

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва, произошедшего 14 декабря на предприятии в Тернополе и в результате которого тяжело пострадал человек.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Тернопольской области.

"Во время выезда на место происшествия было установлено, что взрыв произошел в результате вероятного нарушения технологического процесса", - рассказывает она.

По данным полиции, в результате чрезвычайного происшествия под завалами оказался 62-летний мужчина, который в тот момент занимался изготовлением железобетонных плит.

"Пострадавший был жив и в сознании. Его передали в руки медиков", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 271 УК (нарушение требований законодательства об охране труда).

Как известно, 14 декабря на предприятии тернопольского комбината "Стройиндустрия" ООО "Тернопольстрой" произошел взрыв. Под завалами оказался работник, которого впоследствии освободили и доставили в реанимационное отделение.