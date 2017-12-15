В штабе АТО уточнили, где пострадали 4 военных

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Пятница, 15 декабря 2017, 12:47

В четверг в зоне проведения антитеррористической операции 4 военных получили ранения и травмы.

Об этом сообщил на брифинге 15 декабря спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В результате вражеских обстрелов ранения и боевые травмы получили четверо украинских бойцов. Двое из них - вблизи Марьинки и по одному - в районе Песков и Луганского. Воины оперативно эвакуированы в госпитали, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отметил полковник.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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