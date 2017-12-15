МИД открестился от переговоров с Грузией о выдаче Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины не ведет переговоры о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает "Интерфакс-Украина".

"МИД не ведет (переговоров – ред.) точно. Грузия в моей компетенции, но никаких контактов по линии МИД не было", - заявил он.

Боднар пояснил, что запросы такого рода проходят по линии Министерства юстиции на Генеральную прокуратуру.

"МИД не присутствует в этом процессе", - добавил дипломат.