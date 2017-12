Лидеры ЕС дали "зеленый свет" второму этапу Brexit-переговоров

Европейские лидеры на саммите в Брюсселе формально согласовали переход к следующему этапу переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

Об этом в своем Twitter сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Лидеры ЕС договорились перейти к следующей фазе переговоров по Brexit. Поздравления премьер-министру Терезе Мэй", - написал Туск.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may