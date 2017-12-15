"Схема Курченко": экс-служащему базы нефтепродуктов сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении экс-главному диспетчеру базы нефтепродуктов в г. Рени Одесской области в пособничестве в уклонении от уплаты налогов Сергею Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"В ходе расследования преступных сделок с нефтепродуктами в "схеме Курченко" прокуратура Одесской области совместно с органами Нацполиции сообщила о подозрении бывшему главному диспетчеру предприятия в подделке официальных документов, пособничестве в злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты налогов, совершенных преступной организацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие использовалось преступной организацией под руководством Курченко, как база для фиктивной перевалки нефтепродуктов.

А подозреваемый служащий осуществлял оформление поддельной документации.

В прокуратуре добавили, что сейчас в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 23 человека.

Среди них также один из главных диспетчеров предприятия, руководитель этого общества с ограниченной ответственностью и другие.

"Судом уже подтверждено вину 15 фигурантов преступных сделок", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как известно, в 2014 году МВД установила схему незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний Курченко, которого называют "кошельком" семьи Виктора Януковича. Убытки госбюджета оценивают в 7 миллиардов гривен.

В августе 2015 года Печерский райсуд Киева арестовал нефтепродукты олигарха Сергея Курченко, которые хранятся на мощностях компании "Укртранснафтопродукт".

Позже ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

Сообщалось, что из-за совершения противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа убытки государства составили более 1 млрд грн.

В мае 2016 года суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.

В январе 2017 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Курченко в виде содержания под стражей.

В мае 2017 года прокуратура направила Сергею Курченко сообщение о подозрении в создании преступной организации и уклонения от уплаты налогов при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Тогда отмечалось, что к преступной организации были причастны 19 человек.

В июне 2017 Генпрокуратура сообщила, что Сергею Курченко составлено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений по 9 статьям Уголовного кодекса Украины.

22 ноября полиция внесла ходатайство к Интерполу об объявлении Курченко международный розыск.