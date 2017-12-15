На админгранице с Крымом установят "умные" блокпосты

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Пятница, 15 декабря 2017, 14:35

На линии разграничения с оккупированным Россией Крымом планируют задействовать новую систему блокпостов, основанную на интеллектуальных технологиях.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что новая система позволит за короткое время проверять значительное количество граждан и транспорта, а время проверки будет сокращено "до нескольких секунд".

По данным полиции, на блокпостах будут работать вновь созданная полиция Автономной республики Крым, деятельность которой будет организована на основе опыта работы полиции Донетчины и Луганщины.

Сейчас такие системы функционируют на линиях разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Для разработки и внедрения новой системы безопасности на линии разграничения с Крымом создана рабочая группа.

Украинская правда
Темы: Крым граница технологии
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