На админгранице с Крымом установят "умные" блокпосты
На линии разграничения с оккупированным Россией Крымом планируют задействовать новую систему блокпостов, основанную на интеллектуальных технологиях.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Отмечается, что новая система позволит за короткое время проверять значительное количество граждан и транспорта, а время проверки будет сокращено "до нескольких секунд".
По данным полиции, на блокпостах будут работать вновь созданная полиция Автономной республики Крым, деятельность которой будет организована на основе опыта работы полиции Донетчины и Луганщины.
Сейчас такие системы функционируют на линиях разграничения в Донецкой и Луганской областях.
Для разработки и внедрения новой системы безопасности на линии разграничения с Крымом создана рабочая группа.
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