На админгранице с Крымом установят "умные" блокпосты

На линии разграничения с оккупированным Россией Крымом планируют задействовать новую систему блокпостов, основанную на интеллектуальных технологиях.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что новая система позволит за короткое время проверять значительное количество граждан и транспорта, а время проверки будет сокращено "до нескольких секунд".

По данным полиции, на блокпостах будут работать вновь созданная полиция Автономной республики Крым, деятельность которой будет организована на основе опыта работы полиции Донетчины и Луганщины.

Сейчас такие системы функционируют на линиях разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Для разработки и внедрения новой системы безопасности на линии разграничения с Крымом создана рабочая группа.