На выходных в Украине потеплеет до +13

В Украине 16 декабря погоду будет формировать теплая и влажная воздушная масса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу в западных областях страны ожидается дождь и мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье – ночью сильные осадки (на высокогорье очень сильный снег); ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура в течение суток 0-5 тепла.

На остальной территории страны временами небольшой дождь, лишь в большинстве южных областей без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5 тепла, на побережье морей до 8 выше нуля; днем 4-9, в южной части и большинстве центральных областей 7-12, в Днипре до 13 градусов тепла.

В Киеве 16 декабря временами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 2-4 тепла, днем 6-8.

Погода на 16 декабря

В воскресенье, 17 декабря, в западных, северных (кроме Сумской) регионах Украины и Винницкой области местами прогнозируется небольшой снег; температура в течение суток от 2 тепла до 4 мороза.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях – дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега. Температура ночью и днем 0-5 тепла.

На остальной территории прогнозируется дожди; температура ночью 2-7 тепла, днем 6-11. Ветер в юго-восточной половине – юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; на остальной территории – северо-западный, 5-12 м/с.

В Киеве 17 декабря небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-12 м/с. Температура ночью и днем около 0.