В России продлили до весны арест для Гриба

Краснодарский суд продлил арест до 4 марта для похищенного в Беларуси украинца Павла Гриба, которого в России обвиняют в организации теракта.

По словам отца Павла Игоря Гриба, суд перенесли с 19 на 15 декабря.

"Я считаю, что это было сделано намеренно, поскольку было заявлено, что на судебном заседании должны присутствовать иностранные дипломаты. Но два дня назад нам сообщили о переносе заседания и они не успели доехать", - сказал Игорь Гриб.

Он добавил, что несмотря на это, мать Павла Гриба все же успела доехать до Краснодара и присутствовала на заседании, как и генконсул Украины в Ростове-на Дону.

Отец парня отметил, что заседание было очень короткое, и ему пока не известно удалось ли матери пообщаться с сыном, поскольку предварительного разрешения на свидание с ним не было.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Министерство иностранных дел Беларуси не ответило на ноты Украины об обстоятельствах задержания российскими силовиками 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.