ГПУ обжаловала свободу Саакашвили

3067 просмотров
Пятница, 15 декабря 2017, 17:22

Генеральная прокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

Об этом сообщается на сайте суда.

Апелляцию 15 декабря подал прокурор Александр Говорущак.

На рассмотрение дела назначена коллегия судей в составе председательствующего Олега Присяжнюка, а также Дениса Масенко и Игоря Паленыка.

О дате слушания пока не сообщается.

Как известно, 11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на время расследования, не выбрав ему никакой меры пресечения.

Таким образом, суд отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просила для Саакашвили круглосуточный домашний арест.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Саакашвили суд Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МИД открестился от переговоров с Грузией о выдаче Саакашвили 15 декабря 2017, 12:57
Кавказский пленник. Для чего отпустили Саакашвили 15 декабря 2017, 10:00
СМИ: Грузия и Украина ведут тайные переговоры о выдаче Саакашвили в Беларуси 15 декабря 2017, 06:09
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Жена Загория говорит, что канал Дыминского присматривали для себя, а не для АП
ГПУ обжаловала свободу Саакашвили
Розенблат подал еще один иск против Сытника. Теперь из-за ФБР
Дыминский заявил о попытке рейдерства со стороны АП
Все новости

Как обеспечить право на смерть без боли

инфографика

Что должно быть в тарелке правильно питающегося человека

история

100 лет Курултаю