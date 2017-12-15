В Киеве под трамвайными путями образовался провал
Под трамвайными путями на Харьковском массиве в Киеве образовался провал в результате проседания почвы.
Об этом пишет координатор общественного движения "Тут починається Київ" Геннадий Синцов в Facebook.
"Почти на перекрестке улиц Тростянецкая и Харьковское шоссе произошло проседание грунта и возник провал", - написал он в пятницу, разместив соответствующие фото.
Синцов отмечает, что рядом недавно происходии ремонт переездов через трамвайные пути.
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