В Киеве под трамвайными путями образовался провал

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Пятница, 15 декабря 2017, 18:54

Под трамвайными путями на Харьковском массиве в Киеве образовался провал в результате проседания почвы.

Об этом пишет координатор общественного движения "Тут починається Київ" Геннадий Синцов в Facebook.

"Почти на перекрестке улиц Тростянецкая и Харьковское шоссе произошло проседание грунта и возник провал", - написал он в пятницу, разместив соответствующие фото.

 
 
 

Синцов отмечает, что рядом недавно происходии ремонт переездов через трамвайные пути.

Украинская правда
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