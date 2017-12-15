Боевики 5 раз нарушили перемирие, эпицентр - Донецкое направление

В районе проведения АТО зафиксировали уменьшение количества обстрелов, однако полного соблюдения режима прекращения огня нет. Все случаи нарушения перемирия были на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 15 декабря 2017.

"В частности, боевики из 82-мм минометов вели огонь вблизи Опытного. Из гранатометов различных видов оккупанты обстреливали защитников Водяного и шахты Бутовки, а из легкого пехотного вооружения - защитников Песков и Авдеевки", - говорится в сообщении.

В общем, от полуночи, боевики совершили 5 обстрелов позиций сил АТО. В двух случаях украинские защитники отвечали оккупанту прицельным огнем.