Боевики 5 раз нарушили перемирие, эпицентр - Донецкое направление

72 просмотра
Пятница, 15 декабря 2017, 19:30

В районе проведения АТО зафиксировали уменьшение количества обстрелов, однако полного соблюдения режима прекращения огня нет. Все случаи нарушения перемирия были на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 15 декабря 2017.

"В частности, боевики из 82-мм минометов вели огонь вблизи Опытного. Из гранатометов различных видов оккупанты обстреливали защитников Водяного и шахты Бутовки, а из легкого пехотного вооружения - защитников Песков и Авдеевки", - говорится в сообщении.

В общем, от полуночи, боевики совершили 5 обстрелов позиций сил АТО. В двух случаях украинские защитники отвечали оккупанту прицельным огнем.

Темы: АТО война Донбасс Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В штабе АТО уточнили, где пострадали 4 военных 15 декабря 2017, 12:47
На Луганщине приговорили к тюрьме шпиона боевиков 15 декабря 2017, 11:59
Сутки в АТО: 24 обстрелы, боевики применяют минометы и танк 15 декабря 2017, 07:26
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ГПУ направила в суд дело Каськива
Дыминский объявлен в розыск
Жена Загория говорит, что канал Дыминского присматривали для себя, а не для АП
ГПУ обжаловала свободу Саакашвили
Все новости
афиша

9 событий недели, которые стоит посетить

Лайфхаки

Как заниматься спортом на улице в холода

Хорошо ли там, где нас нет. 5 историй украинских эмигрантов