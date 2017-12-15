НАБУ сообщило голове Дружковского горсуда о подозрении в получении взятки

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Пятница, 15 декабря 2017, 20:22

Национальное антикоррупционное бюро сообщило голове Дружковского городского суда Донецкой области о подозрении в получении взятки.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"15 декабря 2017 главе одного из городских судов Донецкой области сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение неправомерной выгоды")", - отмечают в НАБУ.

Сообщение о подозрении подписано заместителем генерального прокурора Украины - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Также сообщается о подозрении и сообщнику председателя суда - адвокату, который исполнял роль посредника. Его действия квалифицированы по ч.4, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 368 УК Украины.

Как известно 14 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с сотрудниками Департамента защиты экономики Нацполиции в Донецкой области задержали на взятке главу одного из судов Донецкой области.

По данным председателя организации "Общественный патруль" Дениса Миронова, речь идет о главе Дружковского суда Геннадии Молибоге.

Темы: НАБУ суд Донецкая область
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