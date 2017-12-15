Суд в Ровенской наложил арест на тонну янтаря

Ровенский городской суд наложил арест на 1 тонну янтаря, общей стоимостью около 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Отмечается, что кроме тонны обработанного и необработанного янтаря, суд арестовал специальное оборудование для его незаконной добычи (мотопомпы, шланги) и ручной обработки.

Следственнные действия проводились в рамках уголовного производства, начатого органами полиции по ст. 240, 294, 342, 345 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, массовые беспорядки, сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа).

По результатам проведенных 5 и 7 декабря 2017 обысков на территории города Ровно, Ровенского, Дубровицкого и Сарненского районов правоохранители изъяли всего около 1,6 тонн янтаря стоимостью около 16 млн грн.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста еще на 587 кг изъятого янтаря.

Проводятся необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершения уголовных преступлений, связанных с незаконными операциями с янтарем и привлечения виновных лиц к ответственности.