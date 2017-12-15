17 и 18 декабря на дорогах Киева местами ожидается гололедица
На выходных 17 и 18 декабря на дорогах столицы местами ожидается гололедица.
Об этом сообщили в украинском гидрометцентре, говорится на сайте КГГА.
"Так, 17 декабря синоптики прогнозируют местами небольшой снег, температура ночью около 0 °. 18 декабря существенных осадков не ожидается, температура ночью 2-4 ° мороза, днем 0-2 ° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с", - отмечают в КГГА.
В ведомстве рекомендуют придерживаться советов в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города.
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