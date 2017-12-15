В Крыму фигуранта "дела Веджие Кашки" планируют перевести в больницу

В оккупированном Крыму Асана Чапуха планируют перевести в одну из больниц Симферополя.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова, передает "Радио Свобода".

По словам Азаматова, после обращений адвокатов к руководству СИЗО и медсанчасти, Асана Чапуха обследовали, но его состояние здоровья не улучшается.

"Он, как и раньше, не может самостоятельно передвигаться, ему трудно дышать и говорить, левое плечо, рука и нога у него, как и раньше, нормально не функционируют", - отметил правозащитник.

Он добавил, что Чапуха обещают перевести в больницу в ближайшие дни.

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.