Администрация Трампа ужесточила правила по безвизовому режиму США
Администрация Дональда Трампа выдвинула новые требования для 38 стран, которые участвуют в программе безвизового режима США.
Об этом сообщает Reuters.
Отныне эти страны должны использовать данные о контртеррористических операциях США для проверки своих граждан, пересекающих границы из третьих стран. Отмечается, что многие страны уже это делают. Теперь это должны делать все страны, которые имеют безвизовые договоренности с Соединенными Штатами.
Кроме того, Вашингтон обязал проводить информационные кампании о последствиях превышения срока пребывания в США тем странам, чьи граждане чаще всего этим злоупотребляют.
Среди таких стран - Греция, Венгрия, Португалия и Сан-Марино.
В частности, граждане этих стран, которые превысили возможный срок пребывания в США, в будущем могут быть лишены права на безвизовые поездки в США.
Также США начнет оценивать страны, которые имеют безвизовые соглашения с Вашингтоном по их гарантиям против "инсайдерских угроз" в своих аэропортах, особенно в тех, которые имеют прямые рейсы в США.
Цель проверок - убедиться, что работники аэропортов и авиации в этих странах не коррумпированные и не пытаются создавать угрозу для самолетов, особенно тех, которые связаны с США.
Как известно, ранее президент США Дональд Трамп призвал Конгресс США покончить с Диверсификационной визовой лотереей известной, как "зеленая карта".
По его мнению, благодаря ей Соединенные Штаты получают "худших, кто есть в этих странах".
"Ми отримуємо найгірших, хто є у цих країнах - вони опиняються у лототроні, а вже звідти - витягується найгірший з усіх".— Голоc Амepики (@chastime) December 15, 2017
Трамп закликав Конгрес США покінчити із Диверсифікаціною візовою лотереєю відомою, як "зелена картка" pic.twitter.com/TaVd4anbaE
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