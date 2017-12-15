Администрация Трампа ужесточила правила по безвизовому режиму США

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Пятница, 15 декабря 2017, 23:26

Администрация Дональда Трампа выдвинула новые требования для 38 стран, которые участвуют в программе безвизового режима США.

Об этом сообщает Reuters.

Отныне эти страны должны использовать данные о контртеррористических операциях США для проверки своих граждан, пересекающих границы из третьих стран. Отмечается, что многие страны уже это делают. Теперь это должны делать все страны, которые имеют безвизовые договоренности с Соединенными Штатами.

Кроме того, Вашингтон обязал проводить информационные кампании о последствиях превышения срока пребывания в США тем странам, чьи граждане чаще всего этим злоупотребляют.

Среди таких стран - Греция, Венгрия, Португалия и Сан-Марино.

В частности, граждане этих стран, которые превысили возможный срок пребывания в США, в будущем могут быть лишены права на безвизовые поездки в США.

Также США начнет оценивать страны, которые имеют безвизовые соглашения с Вашингтоном по их гарантиям против "инсайдерских угроз" в своих аэропортах, особенно в тех, которые имеют прямые рейсы в США.

Цель проверок - убедиться, что работники аэропортов и авиации в этих странах не коррумпированные и не пытаются создавать угрозу для самолетов, особенно тех, которые связаны с США.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп призвал Конгресс США покончить с Диверсификационной визовой лотереей известной, как "зеленая карта".

По его мнению, благодаря ей Соединенные Штаты получают "худших, кто есть в этих странах".

Темы: США визы
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