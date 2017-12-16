Санкции США против окружения Путина заставят РФ уйти из Донбасса – Климкин

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Суббота, 16 декабря 2017, 00:13

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обнародование США санкционного списка из окружения президента РФ Владимира Путина, который ожидается в феврале, может заставить Россию уйти из Донбасса и согласиться на введение миротворцев.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер", передает "Интерфакс-Украина".

"Будет опубликован список не только российских активов, но, я так понимаю, что и активов многих российских олигархов, которые стоят за российским режимом. И я считаю, что это будет очень мощный толчок для того, чтобы Россия шла путем логики реального мандата на Донбассе – то, о чем мы говорим – это возвращение Донбасса в Украину, возвращение Донбасса к нормальной  жизни и в наше правовое поле", – подчеркнул министр.

И для этого формула очень проста – я ее сегодня сказал – это означает, что Россия выходит из оккупированных территорий Донбасса, а международный компонент заходит", – отметил Климкин.

Как известно, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не приемлет военное вторжение России в Украину и не снимет санкции с Москвы до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Темы: Климкин Донбасс США Росcия санкции
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