Судья разрешила Манафорту выйти из-под домашнего ареста

Судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу экс-руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела.

Об этом сообщает Reuters.

"В своем распоряжении судья Эми Берман Джексон заявила, что для освобождения из-под домашнего ареста Манафорт должен подписать документы, которые позволят конфисковать 4 объекта его частной собственности, в том числе, два в Нью-Йорке, один в городе Александрия (около Вашингтон - ред.) и его дом во Флориде", - говорится в сообщении.

По информации Reuters, Манафорт будет иметь ограничения для передвижения, включая введение комендантского часа и обязательное ношение электронного браслета.

По решению судьи, он может оставлять свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (штат Флорида), если все условия будут выполнены.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает себя виновным.